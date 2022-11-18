Kaçak sığınmacılara ölümcül işkence! Görüntüler korkunç
Avrupa'ya gitme hayaliyle yola çıkan ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından işkence edilerek Türkiye'ye geri itildi.
Yunanistan güvenlik güçleri tarafından geri itme yöntemi ile ölüme terk edilen Fas uyruklu düzensiz göçmenler, Meriç Nehri yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.
Yunan güvenlik güçleri tarafından işkenceye maruz kalan ve Türkiye'ye geri itilen Mehdi Abboubı, Abedelkarım Roumane ve Omar Halımı olmak üzere 3 Fas uyruklu düzensiz göçmen, Edirne İl Göç İdaresine getirildi.
Ekonomik buhran, iç savaş ve siyasi baskı gibi çeşitli nedenler ve daha güzel bir yaşam hayaliyle Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin zulmü ile karşılaşıyor.
Avrupa'ya geçme hayali kuran düzensiz göçmenlere yapılan zulüm devam ediyor. Göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından ayakkabıları, kıyafetleri, telefonları alınıp, darp edilerek Türkiye'ye geri itiliyor. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 Fas uyruklu düzensiz göçmen de işkenceye maruz kalanlar arasında yer aldı.