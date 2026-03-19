Kaçırıldıktan 7 yıl sonra annesini gören Nazar'dan yürek yakan sözler: ''Hani kötüydü ?''
Bursa'da babası tarafından kaçırılıp bir harabe evde alıkonulan 8 yaşındaki Nazar S., 7 yıl aradan sonra Alman annesi R.S. ile buluştu. Yıllarca ailesi tarafından annesi hakkında olumsuz ifadelerle doldurulan küçük çocuğun, pedagog eşliğindeki görüşmede annesine ilk kez "anne" demesi ve "R.S. kötü değil miydi ya, ama iyiymiş" sözleri damga vurdu.
Bursa'da babası U.K. (33) tarafından Alman annesi R.S.'den (30) kaçırılan ve 7 yıl sonra polisin operasyonu ile kurtarılan Nazar S. (8), haberin ardından Türkiye'ye gelen annesi ile yeniden tanıştı. R.S. ile oğlu Nazar S., pedagog eşliğinde tanışıp, oyun oynarken; ilk kez 'anne' diyen Nazar'ın "R.S. kötü değil miydi ya, ama iyiymiş" dediği öğrenildi. DNA testi için kan örneği vermek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na da gelen anne ile oğlu, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.
Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan U.K.’nin, çalışmak için gittiği Almanya'da birlikte yaşamaya başladığı sevgilisi R.S.’den 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. U.K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi H.S.'yi ziyaret etmek için geldiği Bursa’da, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.’yi kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı. R.S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
U.K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Diğer yandan arama kararı çıkarılan ve gözaltına alındıktan sonra haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakılan H.S.'den şüphelenen Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma genişletildi.
7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşturulan özel ekip tarafından, 30 gün süren teknik ve fiziki takip ile 300 saatlik kamera görüntüsü incelenerek, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe eve 10 Mart’ta düzenlenen operasyonla bulundu. Babaanne H.S. ile evin sahibi olan U.K.'nin halasının oğlu R.M. tutuklandı.