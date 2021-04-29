Kaçış yöntemleri polisi bile şaşkına çevirdi!

"MEKANDA YOĞUN SİGARA DUMANI VE MEZELER VARDI"

Mekanda kimsenin olmadığını söyleyen işletme sahibi yoğun duman ve mezelerin hazırlanmış olmasına "sadece ben içtim ve yedim" diyerek türlü bahaneler uydurdu. Polis ekipleri ise söylenen yalanı ortaya çıkararak içerde bulunan garsona cezai işlem uyguladı. Harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.