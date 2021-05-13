KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de protesto edilmeye devam ediyor. İstanbul Birleşik Taksi Şoförleri Derneği ve KADEM üyeleri Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelerek İsrail'in saldırılarını protesto etti.
İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları sonrası aralarında bebek ve çocukların da olduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, 320'den fazla Filistinli de yaralandı.
Tüm dünyada tepkilere neden olan saldırılar Türkiye genelinde ve İstanbul'da protestolara neden oldu. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve İstanbul Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyeleri de Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelerek İsrail'in saldırılarını protesto etti.
KADEM adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Cankaya, İsrail'in son saldırısında 14'ü bebek 53 Filistinlinin şehit olduğunu belirterek, "Öfkesini Gazze'ye yönelten İsrail, tarihini oluşturan kanlı katliamlara yenilerini ekledi.
Gazze'ye düşen füzeler 14'ü bebek ve çocuk 53 sivilin ölümüne, 320'den fazla Filistinlinin yaralanmasına neden oldu. Bosnalı Müslümanlar Avrupa'nın ortasında katledilirken 'Unutulan soykırımlar tekrarlanır' demişti Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç. Bugün Kudüs ve Gazze'ye baktığımızda görüyoruz ki, sadece unutulan katliam ve soykırımlar değil hesabı sorulmayan katliamlarda tekrarlanıyor" dedi.