KADEM üyeleri ve taksicilerden İsrail protestosu

Tüm dünyada tepkilere neden olan saldırılar Türkiye genelinde ve İstanbul'da protestolara neden oldu. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve İstanbul Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyeleri de Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelerek İsrail'in saldırılarını protesto etti.