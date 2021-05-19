Kademeli normalleşme ile birlikte sahiller doldu taştı
Antalya ve Muğla'nın sahillerinde, tam kapanma sonrası uygulanan kademeli normalleşme adımları ile birlikte sahillerde hareketlilik yaşandı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarına gelen vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.
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Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı sabah saatlerinde yüzde 90'a ulaştı. Sıcak havadan bunalan Antalyalılar, sahillerde güneşlendi, çocuklarıyla kumsalda oynadı.
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Yabancı turistlerin de sahillerden denize girdiği, palmiye ağaçlarının altında bisiklet sürdüğü görüldü.
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Polis ekipleri, yoğunluk oluşan sahillerde sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.Kent genelinde bazı caddelerde araç trafiğindeki yoğunluk dikkati çekti.
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