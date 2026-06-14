KADES ihbarında dehşet! polisi ve eski eşini vuran saldırgan intihar etti!

Eski eşini ve görevi başındaki polis memurunu yaralayan saldırgan, olayın hemen ardından aynı silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru ve kadın ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık olayla ilgili kapsamlı bir adli soruşturma başlattı. Kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesinde hayati bir öneme sahip olan KADES uygulaması üzerinden gelişen bu olayla ilgili emniyet birimlerinin çalışmaları sürüyor.