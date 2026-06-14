KADES ihbarında dehşet! polisi ve eski eşini vuran saldırgan intihar etti!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerine silahla ateş açıldı. Eski eşini ve bir polis memurunu yaralayan şahıs, aynı silahla intihar ederek hayatını kaybetti. Yaralılar hızla hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan bir acil çağrı adli bir vakaya dönüştü. Olay yerine hızla intikal eden emniyet güçlerine evdeki şahıs tarafından ateş açılması sonucu bir polis memuru ve şahsın eski eşi yaralandı. Saldırgan ise olayın hemen ardından intihar ederek yaşamına son verdi.
İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan bir adresten KADES acil durum ihbarı alan Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının güvenliğini sağlamak amacıyla hızla olay yerine ulaştı. Ekiplerin adrese intikal etmesiyle birlikte, evde bulunan saldırgan doğrudan polis ekiplerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu olay yerindeki bir polis memuru ve şahsın eski eşi yaralandı.
Eski eşini ve görevi başındaki polis memurunu yaralayan saldırgan, olayın hemen ardından aynı silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru ve kadın ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık olayla ilgili kapsamlı bir adli soruşturma başlattı. Kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesinde hayati bir öneme sahip olan KADES uygulaması üzerinden gelişen bu olayla ilgili emniyet birimlerinin çalışmaları sürüyor.