KADES ihbarında dehşet! Saldırgan eski eşini yaraladı, bir polisi şehit edip intihar etti!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan bir acil çağrı adli bir vakaya dönüştü. Olay yerine hızla intikal eden emniyet güçlerine evdeki şahıs tarafından ateş açılması sonucu bir polis memuru ve şahsın eski eşi yaralandı. Saldırgan ise olayın hemen ardından intihar ederek yaşamına son verdi.