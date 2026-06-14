KADES ihbarında dehşet! Saldırgan eski eşini yaraladı, bir polisi şehit edip intihar etti!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerine silahla ateş açıldı. Eski eşini ve bir polis memurunu yaralayan şahıs, aynı silahla intihar ederek hayatını kaybetti. Yaralı polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan bir acil çağrı adli bir vakaya dönüştü. Olay yerine hızla intikal eden emniyet güçlerine evdeki şahıs tarafından ateş açılması sonucu bir polis memuru ve şahsın eski eşi yaralandı. Saldırgan ise olayın hemen ardından intihar ederek yaşamına son verdi.
İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan bir adresten KADES acil durum ihbarı alan Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının güvenliğini sağlamak amacıyla hızla olay yerine ulaştı. Ekiplerin adrese intikal etmesiyle birlikte, evde bulunan saldırgan doğrudan polis ekiplerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu olay yerindeki bir polis memuru ve şahsın eski eşi yaralandı.
Eski eşini ve görevi başındaki polis memurunu yaralayan saldırgan, olayın hemen ardından aynı silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Acı haber ise sabaha karşı geldi..
İntihar eden saldırganın yaraladığı polis memuru Tayfun Baş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.