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  3. 29 Nisan 2019 16:48

Kadıköy sahili de turuncuya büründü

Kadıköy'de Fenerbahçe sahilinin turuncuya bürünmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Kadıköy sahili de turuncuya büründü

Fenerbahçe sahil boyu deniz turuncuya döndü. Denizin renk değiştirmesinin nedeninin 'kırmızı gelgit' olayı olduğu belirtiliyor.

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Kadıköy sahili de turuncuya büründü

Kıyı şeridinde oluşan manzara havadan da görüntülendi.

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Kadıköy sahili de turuncuya büründü

Benzer durum Silivri ve Büyükçekmece sahilinde de ortaya çıkmıştı.

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Kadıköy sahili de turuncuya büründü

Silivri Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denilmişti: "Deniz üzerinde gözlemlenen renk değişikliği hususuna istinaden Müdürlüğümüzce bir teknik inceleme yapılmıştır. Genellikle İlkbahar ve Yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısı artmaktadır. RED-TIDE (kırmızı gelgit) denilen bu biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişebilmekle beraber, bazen yeşilimsi bazen kiremit rengi bazen de sarı olabilmektedir. Bu kapsamda; mevcut durumda herhangi bir deniz kirliliğinin söz konusu olmadığı düşünülmektedir"

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