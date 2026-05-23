Kadıköy sürücüsü direksiyon başında fenalaşan araç takla attı
Kadıköy D-100 Karayolu Sahrayıcedit mevkiinde, direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, başka bir araca çarparak takla attı. Saniye saniye araç kamerasına yansıyan feci kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul trafiğinin can damarlarından biri olan Kadıköy D-100 Karayolu, dün akşam saatlerinde seyir halindeyken yaşanan ani bir sağlık krizinin yol açtığı korkutucu bir kazaya sahne oldu. Sahrayıcedit mevkiindeki yan yolda meydana gelen ve saniye saniye araç kameralarına yansıyan olay, trafikte her an hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Olay dün saat 17.30 sularında trafiğin en yoğun olduğu dilimde gerçekleşti. D.T. isimli sürücünün kontrolündeki Audi marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon başında aniden fenalaşması üzerine kontrolden çıktı. Savrulan lüks otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan H.K. idaresindeki Opel marka bir diğer otomobile arkadan şiddetle çarparak takla attı. Ters dönen aracı gören çevredeki duyarlı vatandaşlar, sürücüyü kurtarmak için anında seferber oldu.
Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü D.T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen sürücünün tedavisi sürerken, kaza anına ait arkadan gelen bir başka aracın kamerasınca kaydedilen görüntüler olayın vehametini ortaya koydu.