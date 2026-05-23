Kadıköy sürücüsü direksiyon başında fenalaşan araç takla attı

İstanbul trafiğinin can damarlarından biri olan Kadıköy D-100 Karayolu, dün akşam saatlerinde seyir halindeyken yaşanan ani bir sağlık krizinin yol açtığı korkutucu bir kazaya sahne oldu. Sahrayıcedit mevkiindeki yan yolda meydana gelen ve saniye saniye araç kameralarına yansıyan olay, trafikte her an hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.