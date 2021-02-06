Kadıköy'de fıstık çamı ağacının kesilmesi tepki topladı

"İZİNLERİ YOKTU"

Bir mahalle sakini, "Dün sözde budamaya geldiler, izinleri yoktu. Tepki gösterdik. Zabıta ve polis gelince 'gidiyoruz' diyerek ayrıldılar. Bugün de gelerek büyük bir öfke ile ağacı kökünden testereyle kestiler. Sözde bu inşaatın elemanları. Çok eski ve değerli bir çam ağacı. Suç olduğunu bildikleri için kaçtılar" diye konuştu.