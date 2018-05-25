Kadıköy'de vatandaşın kabasu olmuştu ! Son hali şaşırttı

VATANDAŞ ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Semt sakinlerinden Kemal Kansu ise, "Daha önce burada bu kadar rahat yürüyemiyorduk. Çok kötü koku vardı. Şimdi o koku kayboldu. Balıkları da gördük. Ara ara geliyorlar" dedi. Yaklaşık 40 yıldır Kadıköy'de yaşadığını belirten Ruhi Gürsoy da, "Buranın eski hali çok kötüydü. Şu anki görünüm eskiye nazaran çok iyi. Bana göre çalışmalar çok güzel. Bitince daha da güzel olacak" diye konuştu.