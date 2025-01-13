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Kadın avukat 12'nci kattaki ballkonda intihara kalkıştı

Samsun'da bir kadın avukat, 12. kattaki evlerinin balkonunda intihara kalkıştı. Balkondan sarkan genç kadın, yürekleri ağza getirdi.

Kaynak: İHA
Kadın avukat 12'nci kattaki ballkonda intihara kalkıştı - Resim: 1

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda sabah saat 07.45'te meydana geldi.

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Kadın avukat 12'nci kattaki ballkonda intihara kalkıştı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından H.D.T.(30), girdiği bunalım sonucu 14 katlı sitenin 12. katındaki evlerinin balkonunda intihara teşebbüs etti.

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Kadın avukat 12'nci kattaki ballkonda intihara kalkıştı - Resim: 3

Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, Avukat H.D.T., annesi tarafından ikna edilerek içeri alındı. Eve giden polise de bir sıkıntı olmadığını söylediler.

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Kadın avukat 12'nci kattaki ballkonda intihara kalkıştı - Resim: 4

İtfaiye, polis ve ambulans olay yerinden ayrılır ayrılmaz H.D.T. yine balkondan sarkıp intihara kalkıştı. Olay yerine yeniden ekipler sevk edildi.

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