Kadın cankurtaranı gören boğulma taklidi yapıyor

Konyaaltı Sahili'nin de içinde bulunduğu ALSE Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli cankurtaranlar her gün 09.00'da mesaiye başlıyor. Aralarında 8 kadının da bulunduğu cankurtaranlar, kule ve sahil bandından dürbünlerle denizi gözetliyor.