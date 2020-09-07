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  3. 07 Eylül 2020 01:28

Kadın cankurtaranı gören boğulma taklidi yapıyor

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda 8 kadın cankurtaran görev yapıyor.

Kadın cankurtaranı gören boğulma taklidi yapıyor

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda 8 kadın cankurtaran görev yapıyor.

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Kadın cankurtaranı gören boğulma taklidi yapıyor

Konyaaltı Sahili'nin de içinde bulunduğu ALSE Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli cankurtaranlar her gün 09.00'da mesaiye başlıyor. Aralarında 8 kadının da bulunduğu cankurtaranlar, kule ve sahil bandından dürbünlerle denizi gözetliyor.

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Kadın cankurtaranı gören boğulma taklidi yapıyor

Güvenli bölgeden çıkan tatilcileri megafonla uyaran kadın cankurtaranlar, ayrıca sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda da dikkatli davranıyor.

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Kadın cankurtaranı gören boğulma taklidi yapıyor

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Ayden Hüsmen, 2,5 aydır sahilde cankurtaran olarak görev yaptığını söyledi.

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