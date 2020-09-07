Kadın cankurtaranı gören boğulma taklidi yapıyor
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda 8 kadın cankurtaran görev yapıyor.
Konyaaltı Sahili'nin de içinde bulunduğu ALSE Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli cankurtaranlar her gün 09.00'da mesaiye başlıyor. Aralarında 8 kadının da bulunduğu cankurtaranlar, kule ve sahil bandından dürbünlerle denizi gözetliyor.
Güvenli bölgeden çıkan tatilcileri megafonla uyaran kadın cankurtaranlar, ayrıca sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda da dikkatli davranıyor.