Kadın doktorun ilanı sosyal medyayı karıştırdı
Bursa’da billboardlarda yer alan, ''Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya hasta kabulüne başlamıştır'' yazan ilan tartışma yarattı.
Sosyal medyada bir kullanıcının “Mesleğin düştüğü hale bak” notuyla paylaştığı görsel büyük ilgi gördü. Görselde doktor önlüksüz parlak bir elbiseyle poz veren Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya’nın hasta kabulüne başladığı billboard ilanıyla duyuruluyor.
Birçok sosyal medya kullanıcısı Sakarya’nın doktorlara uymayan bir kıyafet giymesini eleştirirken diğer bir kullanıcı sağlık sektöründeki reklam yasağına dikkat çekti.
BİZLER SIKICI İNSANLAR MIYIZ
Bursa’da bir klinikte Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olduğu öğrenilen Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya sosyal medyadaki tartışmaların ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
Doktor reklamlarında klasik bir doktor pozu vardır ya, böyle kollar önden sarılı...O poz çok verildi, alternatif poz aradım, instagramdaki tiki kadın pozuyla doktorluğu birleştirince bu çıktı🤣Yeni trend bu olsun sayın meslektaşlarım...Özel hastane reklam afişleri az renklensin canııııııımmm...Bizler sıkıcı insanlar mıyız, aslaaaaa....#md#doctor#happy#beauty#instagood#instagram#cool#photoofthedays