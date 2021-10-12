Kadın doktorun ilanı sosyal medyayı karıştırdı

Doktor reklamlarında klasik bir doktor pozu vardır ya, böyle kollar önden sarılı...O poz çok verildi, alternatif poz aradım, instagramdaki tiki kadın pozuyla doktorluğu birleştirince bu çıktı🤣Yeni trend bu olsun sayın meslektaşlarım...Özel hastane reklam afişleri az renklensin canııııııımmm...Bizler sıkıcı insanlar mıyız, aslaaaaa....#md#doctor#happy#beauty#instagood#instagram#cool#photoofthedays