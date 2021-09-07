Kadın girişimcinin büyük başarısı: Şimdi yanında 50 kişi çalışıyor

“Üniversite okumak için çalışıyorum”

Yaklaşık 1 yıldır tekstil atölyesinde kalite kontrol uzmanı olarak kadın patronla çalıştığını ifade eden Hilal Tultay ise “İş bulma olanağı biraz zor. Tekstilde çalışabileceğimi düşündüğüm için burada başladım. Kadın patronla çalışmak biraz daha avantajlı oluyor. Ekonomik olarak da yardımcı oluyorlar. Burada çalışanlar genellikle kadın. Kazandığım parayla aileme destek oluyorum. Lise mezunuyum ve bir yandan da üniversite okumak için çalışıyorum” diye konuştu.