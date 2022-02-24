Kadın görevli kaplan saldırısına uğradı
İsviçre'nin Zürih şehrinde bir hayvanat bahçesinde 55 yaşındaki kadın görevli, ismi İrina olan kaplanın saldırısına uğradı.
İsviçre Zürih'te hayvanat bahçesine giden ziyaretçiler korkunç bir olaya şahit oldu. Kadın görevli bakımını yaptığı kaplanın saldırısına uğradı.
1 / 9
Ziyaretçilerin bağırması üzerine hayvanat bahçesinin diğer görevlileri, kafese girip kadını kaplanın elinden kurtardı.
2 / 9
Hayvanat bahçesinin sağlık görevlileri kadını yaşama döndürmek için kalp mesajı yaptılar ancak talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3 / 9
Kaplanın beş yıl önce hayvanat bahçesinde doğduğunu, davranışlarının her hangi bir anormallik olmadığını ve saldırgan tavırlarının olmadığını söyleyen Hayvanat bahçesi müdürü Severin Dressen, kaplanın kontrol altına alındığını ve olaya şahit olan bütün ziyaretçilerin psikolojik tedavi altına alındıklarını söyledi.
4 / 9