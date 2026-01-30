Kadın hırsızların güpegündüz yaptıkları hırsızlık kamerada
Kocaeli'de 5 güneş panelini çalan 2 kadının hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 553. Sokak'taki bir binada geçtiğimiz günlerde fırtınada çatıda bulunan güneş panelleri yerinden oynadı. Çevreye ve vatandaşlara zarar vermemesi için vinç yardımıyla sökülen 8 güneş paneli, geçici olarak bina önüne bırakıldı.
Panellerden 5'inin yerinde olmadığını fark eden bina sakini, durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 28 Ocak günü saat 10.00 sıralarında olay yerine gelen 2 kadının panelleri "çekçek" diye tabir edilen el arabasına yükleyerek götürdüğünü tespit etti.
Bina sakinlerinden Zeki Usta, fırtınada hasar gören panellerin düşme riskine karşı önlem aldıklarını söyleyerek, "Daha önce yaşanan fırtına nedeniyle evin üzerinde bulunan 8 güneş paneli risk oluşturmaya başlamıştı. Tehlike arz etmemesi için vinç çağırdık, bir iki gün de vincin gelmesini bekledik. Hatta iki tane vinç geldi. Çünkü bir vincin kaldırması zaten imkansız. Panellerin 8 tanesini de aşağıya indirdik. Daha sonra kullanılmadı, tehlike oluşturmasın diye evin önünde bırakmıştık" dedi.