  4. Kadın hırsızların güpegündüz yaptıkları hırsızlık kamerada

Kadın hırsızların güpegündüz yaptıkları hırsızlık kamerada

Kocaeli'de 5 güneş panelini çalan 2 kadının hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Kadın hırsızların güpegündüz yaptıkları hırsızlık kamerada - Resim: 1

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 553. Sokak'taki bir binada geçtiğimiz günlerde fırtınada çatıda bulunan güneş panelleri yerinden oynadı. Çevreye ve vatandaşlara zarar vermemesi için vinç yardımıyla sökülen 8 güneş paneli, geçici olarak bina önüne bırakıldı. 

Kadın hırsızların güpegündüz yaptıkları hırsızlık kamerada - Resim: 2

Panellerden 5'inin yerinde olmadığını fark eden bina sakini, durumu polise bildirdi. 

Kadın hırsızların güpegündüz yaptıkları hırsızlık kamerada - Resim: 3

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 28 Ocak günü saat 10.00 sıralarında olay yerine gelen 2 kadının panelleri "çekçek" diye tabir edilen el arabasına yükleyerek götürdüğünü tespit etti.

Kadın hırsızların güpegündüz yaptıkları hırsızlık kamerada - Resim: 4

Bina sakinlerinden Zeki Usta, fırtınada hasar gören panellerin düşme riskine karşı önlem aldıklarını söyleyerek, "Daha önce yaşanan fırtına nedeniyle evin üzerinde bulunan 8 güneş paneli risk oluşturmaya başlamıştı. Tehlike arz etmemesi için vinç çağırdık, bir iki gün de vincin gelmesini bekledik. Hatta iki tane vinç geldi. Çünkü bir vincin kaldırması zaten imkansız. Panellerin 8 tanesini de aşağıya indirdik. Daha sonra kullanılmadı, tehlike oluşturmasın diye evin önünde bırakmıştık" dedi.

