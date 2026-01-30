Kadın hırsızların güpegündüz yaptıkları hırsızlık kamerada

Bina sakinlerinden Zeki Usta, fırtınada hasar gören panellerin düşme riskine karşı önlem aldıklarını söyleyerek, "Daha önce yaşanan fırtına nedeniyle evin üzerinde bulunan 8 güneş paneli risk oluşturmaya başlamıştı. Tehlike arz etmemesi için vinç çağırdık, bir iki gün de vincin gelmesini bekledik. Hatta iki tane vinç geldi. Çünkü bir vincin kaldırması zaten imkansız. Panellerin 8 tanesini de aşağıya indirdik. Daha sonra kullanılmadı, tehlike oluşturmasın diye evin önünde bırakmıştık" dedi.