  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kadın kıyafetli ''bukalemun'' hırsız suçüstü yakalandı

Kadın kıyafetli ''bukalemun'' hırsız suçüstü yakalandı

Diyarbakır'da hastanede kadın kıyafeti giyip girdiği misafirhaneden 3 cep telefonu çalan "Bukalemun" lakaplı hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.

Kaynak: DHA
Kadın kıyafetli ''bukalemun'' hırsız suçüstü yakalandı - Resim: 1

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin misafirhanesinden 3 cep telefonunu çalındığı ihbarını aldı.

1 / 6
Kadın kıyafetli ''bukalemun'' hırsız suçüstü yakalandı - Resim: 2

Misafirhanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülerde olayı kadın kıyafetleri giyerek gerçekleştiren kişinin 'Bukalemun' lakaplı S.Ç. olduğunu tespit etti.

2 / 6
Kadın kıyafetli ''bukalemun'' hırsız suçüstü yakalandı - Resim: 3

Polis, kadın misafirhanesinde bir hafta boyunca S.Ç.'nin gelmesini bekledi. Tekrar misafirhaneye gelen şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

3 / 6
Kadın kıyafetli ''bukalemun'' hırsız suçüstü yakalandı - Resim: 4

Gözaltına alınan S.Ç. ifadesinde kadın kıyafetlerini mescitten aldığını, kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirdiğini ve önce erkek yatakhanesine girerek 1 telefon çaldığını, daha sonra eşarp takıp, etek giyerek kadınlar misafirhanesinden de 2 telefon çaldığını itiraf etti.

4 / 6