Kadın kıyafetli ''bukalemun'' hırsız suçüstü yakalandı
Diyarbakır'da hastanede kadın kıyafeti giyip girdiği misafirhaneden 3 cep telefonu çalan "Bukalemun" lakaplı hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.
Kaynak: DHA
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin misafirhanesinden 3 cep telefonunu çalındığı ihbarını aldı.
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Misafirhanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülerde olayı kadın kıyafetleri giyerek gerçekleştiren kişinin 'Bukalemun' lakaplı S.Ç. olduğunu tespit etti.
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Polis, kadın misafirhanesinde bir hafta boyunca S.Ç.'nin gelmesini bekledi. Tekrar misafirhaneye gelen şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.
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Gözaltına alınan S.Ç. ifadesinde kadın kıyafetlerini mescitten aldığını, kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirdiğini ve önce erkek yatakhanesine girerek 1 telefon çaldığını, daha sonra eşarp takıp, etek giyerek kadınlar misafirhanesinden de 2 telefon çaldığını itiraf etti.
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