Kadın Milli Takımımızın eski doktoru kolunda serumla evinde ölü bulundu
Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenilen 35 yaşındaki kadın doktor İstanbul'daki evinde kolunda serumla ölü olarak bulundu.
Kağıthane'de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor S.B. (35) yaşadığı rezidanstaki dairenin yatak odasında ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan meslektaşları, polis ekibiyle çilingir yardımıyla daireye girdi. Kolunda serum takılı halde bulunan S.B.’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı da öğrenilen S.B.’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy Florya’da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor S.B.’den meslektaşları haber alamadı. Durumdan şüphelenen meslektaşları S.B.'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, S.B.’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede S.B.’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından S.B.’in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
Diğer yandan hayatını kaybeden S.B.’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi.