Kadın Milli Takımımızın eski doktoru kolunda serumla evinde ölü bulundu

Kağıthane'de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor S.B. (35) yaşadığı rezidanstaki dairenin yatak odasında ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan meslektaşları, polis ekibiyle çilingir yardımıyla daireye girdi. Kolunda serum takılı halde bulunan S.B.’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı da öğrenilen S.B.’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.