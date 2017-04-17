Kadın öğretmenden öğrencilerine seks tuzağı !

Bir çocuk annesi olan Jesica Storer suçlu bulunması durumunda en az 5 yıl hapis cezası alabilir. Aynı zamanda hayat boyu bir seks suçlusu olarak kalacak. Derrick Storer’ın ise 6 ay hapis cezası alması gündemde. Bir sonraki duruşma 16 Mayıs’a ertelendi. Olayın geçtiğimiz yılın kasım ayında yaşandığı belirtiliyor.



