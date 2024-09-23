Kadın polisler, kadın polis katilini çöp poşetine koyup Hayvan Büro Amirliği’nin aracıyla götürdü

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis Kürşat K.H.S. ve P.G.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.