Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi: Çok sayıda araçta hasar var

'PAZAR TAHTALARINI VURUP AŞAĞIYA DÜŞTÜ'

Hasar gören araçlardan birinin sahibi M.D., "Araç geliyor, şu araçlara vura vura herhalde panik yaptı. Benim araca ve kırmızı araca vurarak uçuruma düşüyor. Kadın aracın içerisinde sıkışmış durumda. Yaşıyor, şu anda bir şeyi yok" dedi.