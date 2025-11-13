Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi: Çok sayıda araçta hasar var
İstanbul Bahçelievler'de bulunan İSPARK otoparkında kadın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, 9 araca çarparak 5 metre yükseklikten boşluğa düştü. İtfaiye tarafından kurtarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan İSPARK otoparkında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Cip sürücüsü otopark içerisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki 9 araca çarpan cip, demir korkulukları kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü.
Cipin sürücüsü araçta mahsur kalırken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardığı yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
'PAZAR TAHTALARINI VURUP AŞAĞIYA DÜŞTÜ'
Hasar gören araçlardan birinin sahibi M.D., "Araç geliyor, şu araçlara vura vura herhalde panik yaptı. Benim araca ve kırmızı araca vurarak uçuruma düşüyor. Kadın aracın içerisinde sıkışmış durumda. Yaşıyor, şu anda bir şeyi yok" dedi.