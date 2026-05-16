Kadın TikTok fenomeni trafikte bir başka kadın sürücüye saldırıp, kafa attı!
Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye kafa atan sosyal medya fenomeni H.S. hem para cezasına çarptırıldı hem de ehliyetine el konuldu. Emniyet ekiplerinin incelemesi sonrası 180 bin lira para cezası kesilen fenomenin ehliyetine el konulurken aracı trafikten men edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırı anı ve cezanın detayları haberimizde.
Kaynak: DHA
Olay, Arnavutköy'de TikTok'ta içerik üreten kadın fenomen H.S.'nin seyir halindeyken park halindeki bir otomobile çarpmasıyla başladı.
Kazanın ardından araçtan inen H.S., tartıştığı kadın sürücüye kafa atarak saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle sonlanan arbede anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Saldırıya uğrayan sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, H.S.'yi kısa sürede yakaladı. Trafik güvenliğini hiçe sayan davranışları nedeniyle fenomene toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
Yaptırımlar sadece para cezasıyla sınırlı kalmadı. H.S.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan araç da 60 gün boyunca trafikten men edildi.
