Kadın veli, çocuğunun sınıf arkadaşının babasını bıçakladı
İstanbul Ortaköy'de D.U.(40) adlı kadın, kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babası Ş.T.'yi buluşmaya çağırdı. Mosoikletle sokağa gelen Ş.T., D.U'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Ş.T. de D.U.'yu darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. D.U. birinci sınıfta öğrenim gören 6 yaşındaki çocuğun, aynı sınıfta okuyan kızı E.İ.U.’ye (7) şiddet uyguladığını öne sürdü.
Anne de Ş.T.’yi arayarak kendisine uyarıda bulundu. Durumun devam etmesi üzerine olay günü anne D.U., Ş.T.’yi arayarak telefonda tartıştı. Ardından konuşmak için Ş. T.’yi olayın yaşandığı sokağa çağırdı.
KADIN VELİ ERKEK VELİYİ BIÇAKLADI
Motosikletle sokağa gelen Ş.T.’yi gören D.U., elinde bıçakla ona saldırdı. Defalarca bıçaklanan Ş.T., kadının elindeki bıçağı alarak darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın uzaklaşırken, ağır yaralı Ş.T. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı
BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda D.U., evinde yakalandı. Gözaltına alınan kadının poliste ‘kasten yaralama’ suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan D.U., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.