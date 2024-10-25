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Kadın yolcunun makadından 94 parça uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu kuryesi İranlı kadının makadından 94 parça halinde toplam 550,63 gram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu kuryeliği yapan kadın tutuklandı.

Kaynak: İHA
Kadın yolcunun makadından 94 parça uyuşturucu çıktı - Resim: 1

Kars il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uluslararası uyuşturucu madde kuryeliği yapan Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in Kars’a geleceği yönünde bilgi aldı.

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Kadın yolcunun makadından 94 parça uyuşturucu çıktı - Resim: 2

Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in de içerisinde yolcu olarak bulunduğu ve Iğdır-Trabzon seferini yapan otobüse operasyon düzenledi.

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Kadın yolcunun makadından 94 parça uyuşturucu çıktı - Resim: 3

Otobüste gözaltına Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in yapılan iç beden muayenesinde makadında cisim olduğu tespit edildi.

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Kadın yolcunun makadından 94 parça uyuşturucu çıktı - Resim: 4

Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in makadına saklanmış bir şekilde 94 parça 550,63 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

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