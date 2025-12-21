  1. Anasayfa
  4. Kadına kalkan eli mahalleli böyle indirdi! Linç girişimi kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi sokak ortasında kadına şiddet uyguladı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ile darbedilen kadın, şüpheliye ve aracına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay, dün gece saatlerinde Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında kadına şiddet uygulandığını gören mahalle sakinleri duruma müdahale etti. 

Tepkilerin kısa sürede büyümesiyle çevrede gerginlik yaşandı. 

Darbedildiği öne sürülen kadın da bir süre sonra mahalle sakinleriyle şüpheliye saldırdı.

Şüpheli ise aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

