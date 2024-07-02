Kadına şiddetin cezasını mahalleli kesti; kadın eşinden şikayetçi olmadı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını ve eşini emniyete götürdü. İsmi açıklanmayan kadın, kocasından şikayetçi olmazken, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ederek, kendi isteğiyle kadın sığınma evine gönderildi. Koca ise savcılık talimatıyla, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.