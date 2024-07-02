Kadına şiddetin cezasını mahalleli kesti; kadın eşinden şikayetçi olmadı
Diyarbakır'da eşi olacak cani tarafından sokak ortasında şiddete uğrayan bir kadının yardımına olayı gören bir genç yetişti. O anlar kameralara yansırken cani kocanın elinden kurtarılan kadın kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olmaması şaşkınlık yarattı.
Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eşini sokak ortasında tekme ve yumruk darbeleriyle döven bir erkek, çevredekiler tarafından darbedildi.
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Olay, öğlen saatlerinde Çınar ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir erkek, sokak ortasında eşini darbetmeye başladı.
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Kadını peş peşe yumruklayan erkeği görenler olaya tepki gösterdi. Müdahale eden kalabalıktan ismi öğrenilemeyen bir kişi, dayakçı kocayı yumruklayarak durdurdu.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını ve eşini emniyete götürdü. İsmi açıklanmayan kadın, kocasından şikayetçi olmazken, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ederek, kendi isteğiyle kadın sığınma evine gönderildi. Koca ise savcılık talimatıyla, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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