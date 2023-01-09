Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! Şikayetçi olmadı!

Konya'da D.Ö., adlı kadın birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. tarafından restoranın çıkışında tekme tokat dövüldü. Restoran görevlilerinin engel olmaya çalıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. D.Ö. ile Y. Ç.'nin, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.