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Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! Şikayetçi olmadı!

Korkunç görüntüler bu sefer Konya'dan geldi. Bir genç kadın sokak ortasında tekme tokat saldırıya uğradı. Yere düşen ve defalarca tekmelenen kadın saldırgandan şikayetçi olmadı.

Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! Şikayetçi olmadı! - Resim: 1

Konya'da D.Ö., adlı kadın birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. tarafından restoranın çıkışında tekme tokat dövüldü. Restoran görevlilerinin engel olmaya çalıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. D.Ö. ile Y. Ç.'nin, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

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Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! Şikayetçi olmadı! - Resim: 2

Olay,  geçen cuma günü Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. D.Ö. isimli kadın ile restoranda birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma restoran çıkışında kavgaya dönüştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

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Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! Şikayetçi olmadı! - Resim: 3

Kamera görüntülerinde ise D. Ö. yürürken arkasından koşarak gelen Y. Ç. kadına önce tekme atıyor, daha sonra tutup yere fırlatıyor. Y.Ç., ardından yerde yatan D.Ö.'nin ayağına basıp tekmeledi. Bu sırada araya giren restoran çalışanlarının Y. Ç.'yi tutmasıyla kavga sona erdi. D.Ö. ve Y. Ç.'nin  birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.  (DHA)

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Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! Şikayetçi olmadı! - Resim: 4
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