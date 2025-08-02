Kadından kadına görülmemiş şiddet: Dördü bir olup öldüresiye dövdüler!

Olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oturan bir kadın, kendisine doğru yanaşan 4 kadının sopa, tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Hedeflerindeki kadını defalarca darp eden kadınlar, daha sonrasında ise saçını çekerek elbiselerini soymaya çalıştı. Kadınların o esnada, "Gelin, gelin sürpriz, seni görmeye geldik. Gelin sürpriz" demeleri ve olaya müdahale ederek ayırmaya çalışanlara ise, "Sen dur, sen elleme, sen elleme" diye bağırmaları dikkat çekti.