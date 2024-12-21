Kadını evinde öldürdü, kaçarken seyir halindeki otomobilde kafasına sıktı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 24 yaşındaki M.O., tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldürdü. Kadına ait otomobille kaçan M.O., polisin takibi sonucu yakalanacağını anlayınca seyir halindekiyken kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Otomobil, kontrolden çıkarak biri polis 4 araca çarparak durdu.
Olay, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3382. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.O., yalnız yaşayan arkadaşı A.A.’nın (47) evine gitti. İkili arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.O., üzerinde bulunan tabanca ile A.A.’nın başına 2 el ateş etti. A.A. kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise kadına ait otomobille olay yerinden kaçtı.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ise M.O.’nun kaçtığı otomobili takibe aldı.
Şüpheli Ordu istikametine ilerlerken, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üzerinde sıkıştırıldı. Yakalanacağını anlayan O., seyir halinde iken aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi.
Kontrolden çıkan otomobil biri polis aracı olmak üzere 4 araca çarparak dururken, yapılan kontrolde O.’nun da yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada bir polis memuru da elinden yaralandı.