Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada
Ankara'da Y.K. (37) adlı kadının eski eşi A.K.'yi çalıştığı berber dükkanında darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 15 Ekim'de Çankaya’da ilçesinde A.K.'nin çalıştığı berber dükkanında meydana geldi. Bir lokalde garson olarak çalışan Y.K., eski eşi A.K.'nin çalıştığı berber dükkanına gitti. Y.K., iddiaya göre yeniden evlenme teklifini kabul etmediği gerekçesiyle A.K.'ye tepki gösterdi.
Y.K., A.K.'ye tokat atıp, itekleyerek darbetti. K. ise eski eşini kollarında tutarak kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Kadının, eski eşini darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. K.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Y.K., ifadesinden sonra serbest bırakıldı. K.'nin, daha önce Y.K. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
A.K., Y.K. ile Mart 2022'de evlenip, 6 Haziran 2023'te boşandıklarını söyledi. Eşinin sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri süren K., "O yüzden o zaman ona şiddet uygulamıştım ve boşandık. Şiddet uyguladığım için cezaevine düştüm. O da ziyarete geliyordu. 'Çıkıncı tekrar evleniriz' diye konuştuk. Ama sonra ben istemedim. Dükkana geliyor, olay çıkarıyor. Sonra da polis serbest bırakıyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen geliyor" dedi.