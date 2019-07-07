Kadınlar arasında yeni çılgınlık: Metroda çıplak ayakla poz veriyorlar
Rusya'da kadınlar arasında ilginç bir akım başladı. Birçok şehirde kadınlar ayakkabılarını çıkararak metroda seyahat ediyor. Yalın ayak poz veren kadınlar bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor. Ancak Rus yetkililer, ''Bu şekilde poz vermek yasak, hastalık kapma riski var'' dedi.
Rusya’da yeni bir çılgınlık aldı başını gidiyor… Başkent Moskova’dan Novosibirsk’e kadar birçok kentte kadınlar yalın ayak vaziyette metroya binmeye başladı… “Yalın ayak akımı” olarak bilinen bu olay YouTuber Polina Smerch tarafından başlatıldı.
Smerch sosyal medya üzerinden artık ayakkabı kullanmadığını ve şehir içinde yalın ayak yürüdüğünü söylerken ona özenen takipçileri de bu akıma destek verdi.
Fakat Smerch’in çağrısı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kadınların ayakkabı ve terlik olmaksızın yürümeye çalışmasını tasvip etmediğini duyuran Rus metrosunun yetkilileri bir açıklama yaptı.