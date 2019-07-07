Kadınlar arasında yeni çılgınlık: Metroda çıplak ayakla poz veriyorlar

Rusya’da yeni bir çılgınlık aldı başını gidiyor… Başkent Moskova’dan Novosibirsk’e kadar birçok kentte kadınlar yalın ayak vaziyette metroya binmeye başladı… “Yalın ayak akımı” olarak bilinen bu olay YouTuber Polina Smerch tarafından başlatıldı.



