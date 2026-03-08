''Kadınlar isteyince yapar'' dedi, KOSGEB desteği ile kendi işinin patroniçesi oldu!

İş hayatına başlarken karşılaştığı zorlukları anlatan Emine Uysal, eşinin kendisine olan güvensizliğine rağmen KOSGEB'e müracaat ederek ilk adımını attı. "Eşim benimle dalga geçti, boşuna gittiğimi söyledi ama ben azmettim ve başardım" diyen Uysal, devletin kadın girişimcilere sağladığı desteklerin önemine dikkat çekti. Tek bir dikiş makinesiyle başladığı serüvenini bugün 6 makineye ve büyük bir çeyiz mağazasına taşıyarak kendi ayakları üzerinde durmayı başardı.