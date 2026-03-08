''Kadınlar isteyince yapar'' dedi, KOSGEB desteği ile kendi işinin patroniçesi oldu!
Bilecik'te yaşayan Emine Uysal, eşinin "başaramazsın" sözlerine aldırış etmeden KOSGEB desteğiyle çıktığı yolda kendi çeyiz mağazasının sahibi olmayı başardı.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan Emine Uysal, zorluklara ve önyargılara rağmen kendi işini kurarak birçok kadına örnek oldu. Çocukluk yıllarında başlayan el işi merakını profesyonel bir girişime dönüştüren Uysal, bugün bölgenin başarılı kadın girişimcileri arasında yer alıyor.
İş hayatına başlarken karşılaştığı zorlukları anlatan Emine Uysal, eşinin kendisine olan güvensizliğine rağmen KOSGEB'e müracaat ederek ilk adımını attı. "Eşim benimle dalga geçti, boşuna gittiğimi söyledi ama ben azmettim ve başardım" diyen Uysal, devletin kadın girişimcilere sağladığı desteklerin önemine dikkat çekti. Tek bir dikiş makinesiyle başladığı serüvenini bugün 6 makineye ve büyük bir çeyiz mağazasına taşıyarak kendi ayakları üzerinde durmayı başardı.
Uysal, sadece bir işletme sahibi değil, aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını günümüze taşıyan bir zanaatkar. Köylerden topladığı eski el işlerini, kanaviçeleri ve dantelleri özenle işleyip modernize ederek yeni neslin kullanımına hazır hale getiriyor. "İğne ucuyla kuyu kazmak gibi bir emek veriyoruz" diyen başarılı girişimci, genç nesillere bu tarihi değerleri sevdirmeyi hedefliyor.
Başarısını azmine borçlu olduğunu vurgulayan Uysal, kadınlara şu çağrıda bulundu: "Dükkan açamam, yapamam demesinler. İnsan gerçekten isteyince her şeyi başarıyor. Kendi emeğimle çocuklarımı büyüttüm ve okuttum, kimseye muhtaç olmadım."