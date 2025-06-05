Kadınların kavgasında inanılmaz görüntüler! Kafasını ısırmaya çalıştı
Karabük'te kadınlar arasında çıkan kavga kameraya yansıdı. Saç saça baş başa birbirine giren kadınlardan birinin, karşısındakinin kafasını ısırmaya çalıştığı görüldü.
Kaynak: İHA
Olay, Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İki kadın grubunun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Saç saça birbirine giren kadınlardan birinin, karşısındakinin kafasını ısırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Çevredekiler kavgayı ayırmak isterken, aralarında da arbede yaşandı.
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Olay, vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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