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Kadınların kavgasında inanılmaz görüntüler! Kafasını ısırmaya çalıştı

Karabük'te kadınlar arasında çıkan kavga kameraya yansıdı. Saç saça baş başa birbirine giren kadınlardan birinin, karşısındakinin kafasını ısırmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: İHA
Kadınların kavgasında inanılmaz görüntüler! Kafasını ısırmaya çalıştı - Resim: 1

Olay, Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İki kadın grubunun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

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Kadınların kavgasında inanılmaz görüntüler! Kafasını ısırmaya çalıştı - Resim: 2

Saç saça birbirine giren kadınlardan birinin, karşısındakinin kafasını ısırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kadınların kavgasında inanılmaz görüntüler! Kafasını ısırmaya çalıştı - Resim: 3

Çevredekiler kavgayı ayırmak isterken, aralarında da arbede yaşandı. 

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Kadınların kavgasında inanılmaz görüntüler! Kafasını ısırmaya çalıştı - Resim: 4

Olay, vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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