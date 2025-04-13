Kadınların sokak ortasındaki kavgasını mahalleli zor ayırdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde iki kadın arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönünce taraflar birbirine girdi. Bağrışmalar üzerine kavgayı ayırmak için çevredekiler olaya müdahale etti. Güçlükle sakinleştirilen tarafların bir süre sonra olay yerinden dağıldı.