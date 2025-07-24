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Kadınların sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgasına akılalmaz görüntüler

İstanbul'un Pendik ilçesinde kadınlar arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bir kadın saçından tutulup yerde sürüklendi. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Kadınların sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgasına akılalmaz görüntüler - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre, iki kadın grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

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Kadınların sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgasına akılalmaz görüntüler - Resim: 2

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. 

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Kadınların sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgasına akılalmaz görüntüler - Resim: 3

Kadınlardan ikisi, diğer kadını saçlarından tutarak yerde sürükledi. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

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Kadınların sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgasına akılalmaz görüntüler - Resim: 4

B.A. isimli bir vatandaş, "Ben dün buradan geçiyordum. Kadınlardan biri telefonda küfürlü konuşuyordu. Sonra bir anda ortalık karıştı. Birbirlerine vurmaya başladılar. Esnaf araya girip ayırdı" dedi.

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