Kadınların ''yasak aşk'' kavgası! Sokağın ortasında birbirlerine girdiler

Olay, saat 15.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice D. eşi Osman D.’nin, bir çocuk annesi Irak uyruklu İbdisa K. ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Osman D., ilişkisini öğrenen eşine, “Benim peşimi bırakmıyor. Telefon numarasını size vereyim gidin konuşun” dedi. Bunun üzerine Hatice D. ve yeğeni Gülhan D. telefonla aradıkları İbdisa K. ile kentin en işlek caddesinde buluştu.