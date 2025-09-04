  1. Anasayfa
  4. Kafa kafaya facia: 3 kişi yanarak can verdi!

Karabük;'ün Eflani ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Daday karayolu Karlı köyü mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı.

Araç içerisinde sıkışan 3 kişi yanarak feci şekilde can verirken, 5 kişinin de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.

