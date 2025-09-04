Kafa kafaya facia: 3 kişi yanarak can verdi!
Karabük;'ün Eflani ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Daday karayolu Karlı köyü mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı.
1 / 3
Araç içerisinde sıkışan 3 kişi yanarak feci şekilde can verirken, 5 kişinin de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
2 / 3
Kaza nedeniyle karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.
3 / 3