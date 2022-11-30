Kafasındaki tehlikeyi tıraş olurken farketti; hayatını berberi kurtardı

Uzun süredir berber olduğunu kafasında kene olan müşteriyi ilk kez gördüğünü belirten berber Ercan Ocaklı, “Tıraş ederken ilk gördüğümde et beni zannettim. Ancak dokunduğumda kene olduğunu anladım. Şans eseri sıra bekleyen sağlık görevlisi müşterim vardı o cımbız ile keneyi çıkardı. Arkadaşı hemen hastaneye yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde kenenin yeni yapıştığı tespit edilmiş. Doktorlar berberde kenenin fark edilmemesi halinde şahsın hayatının tehlikeye gireceği söylenmiş. Bir nevi gencin hayatını kurtardık” dedi.