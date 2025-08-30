Kafede korkunç cinayet... Mervenur'un ailesi şikayetinden vazgeçse de iddianame kabul edildi

S.K., ifadesinde, B.A. ile arkadaş olduklarını, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra olayın gerçekleştiğini söyledi. Kaçan B.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.A. ise ifadesinde, olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K.'ye ateş ettiğini, Mervenur Y.'ı istemeden vurduğunu söyledi. B.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘Olası kastla öldürmek’ ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklandı.