Kafede korkunç cinayet... Mervenur'un ailesi şikayetinden vazgeçse de iddianame kabul edildi
Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç kadının ailesi katil zanlısından şikayetlerinden vazgeçse de mahkeme iddianameyi kabul etti.
Diyarbakır'da 8 Mart’ta kafeye düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle ölen Mervenur Y.'ın (22) ailesi, tutuklu sanık B.A. hakkındaki şikayetinden vazgeçti. B.A. hakkında hazırlanan ve 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.
Olay, 8 Mart akşamı, Şanlıurfa kara yolundaki alışveriş merkezinin girişindeki kafede meydana geldi. Kafenin önüne gelen B.A., yanında getirdiği tabancayla dışarıdan ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Mervenur Y.'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Mervenur’un yaşamını yitirdiği belirlendi. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Mervenur Y.'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
S.K., ifadesinde, B.A. ile arkadaş olduklarını, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra olayın gerçekleştiğini söyledi. Kaçan B.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.A. ise ifadesinde, olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K.'ye ateş ettiğini, Mervenur Y.'ı istemeden vurduğunu söyledi. B.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘Olası kastla öldürmek’ ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanık B.A. hakkında hazırlanan iddianame, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık B.A. hakkında ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, 20 Mayıs'ta dosyaya sunulan dilekçeyle Merve Nur’un babasının, ölümünün kazaen meydana geldiğinden bahisle şikayetinden vazgeçtiği, annesinin ise şikayetçi olmadığına dair beyanda bulundukları aktarıldı.