Kafesten kurtarılan iki kişiden şoke eden ifade: Kendi isteğimizle girdik
Adana'da Şirinler Çetesi'ne yönelik operasyonda kafes içinde tutulan 2 kişi polis tarafından kurtarılmıştı. Şahısların ifadesi ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri liderliğini Ali A. isimli şahsın yaptığı “Şirinler” olarak bilinen "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü"nün, “Örgüt Kurma ve Yönetme, Kasten Adam Öldürme, Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit, Darp, Kasten Yaralama, İş Yeri Kurşunlama” gibi suçları işlediklerini tespit etti.
Polis bu tespitlerin ardından Ali A.'nın da da aralarında olduğu 45 şüpheliyi yakalamak için 13 Temmuz günü şafak vakti 43 adrese aralarında özel harekat, terör, çevik kuvvetin de olduğu 750 polisle Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara’da operasyon yaptı. Özel harekat polisi kapıları koç başıyla kırarak evlere girdi.
Ali A.'nın şirketinde yüksekliği yaklaşık 80 santim, genişliği ise yaklaşık 50 santim olan 3 katlı kafes olduğunu ve içinde İlyas Çelik ile Mehmet Uğurkan’ın olduğunu tespit etti. Polis iki şahsı kafesten çıkardı.
Polis 43 adrese yaptığı operasyonda 38 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken A. ailesi basın açıklamasında bulundu.