Kafeteryada kanlı son! Ölüm haberini alan yakını çatıya çıktı
İstanbul Sarıyer'de bir kafetaryaya giden evli ve 3 çocuk babası M.A. (45), silahla başından vurulmuş halde bulundu. M.A.'nın ölüm haberini alarak olay yerine gelen bir yakını, cenazeye görmek için kafetaryanın çatısına çıktı. Gözyaşlarına boğulan kişi polis ekipleri tarafından güçlükle aşağı indirildi.
Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 14.30 sıralarında İstinye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen M.A., öğle saatlerinde sahilde bulunan bir kafeteryaya gitti. Bir süre sonra kafeteryadan silah sesleri duyan vatandaşlar olay yerine koştu.
A.'nın başından vurulmuş halde yerde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarını sürdürdüğü sırada A.’nın yakınları olay yerine geldi.
SİNİR KRİZİ GEÇİREN YAKINI ÇATIDAN GÜÇLÜKLE İNDİRİLDİ
Olay yerine koşarak gelen yakınları A.’nın cenazesini görmek istedi. Ancak iş yerinin kepenginin kapalı olması üzerine yakınları çatıya çıktı. A.’nın cenazesini gören yakınlarından 1 kişi çatıda sinir krizi geçirdi.