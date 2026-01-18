Kafeteryada kanlı son! Ölüm haberini alan yakını çatıya çıktı

Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 14.30 sıralarında İstinye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen M.A., öğle saatlerinde sahilde bulunan bir kafeteryaya gitti. Bir süre sonra kafeteryadan silah sesleri duyan vatandaşlar olay yerine koştu.