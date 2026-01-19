Kağıthane'de 40 saniyelik kuyumcu soygunu: 1,5 milyon lira ile kayıplara karıştılar
İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde kuyumcuya giren maskeli 3 şüpheli, 40 saniye içerisinden 1.5 milyon liralık altını çalarak kayıplara karıştı.
Olay, saat 04.15 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli 3 şüpheli, araçla caddedeki kuyumcunun önüne geldi. İş yerinin kepengini kısan şüpheliler arından içeriye girerek tezgaha yöneldi.
Tezgahta bulunan yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki altınları çalan soyguncular, geldikleri araca binerek uzaklaştı.
40 SANİYELİK SOYGUN KAMERADA
Yaklaşık 40 saniye süren soygun kuyumcunun güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kuyumcuya giren 3 şüphelinin yaklaşık 40 saniyede soygunu gerçekleştirdikleri anlar yer aldı. Olayın ardından alarmın çalması üzerine gelen iş yeri sahibi, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)