Kağıthane'de TIR'dan saçılan borular caddeyi savaş alanına çevirdi
İstanbul Kağıthane'de yokuş yukarı çıkan TIR'daki doğalgaz hattı borularının yola savrulması sonucu 5 araç hasar gördü.
Kaza, Gürsel Mahallesinde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. 34 JNH 18 plakalı TIR'ın sürücüsü yokuş çıktığı sırada dorsede bulunan doğalgaz hattı boruları henüz bilinmeyen bir nedenle yola saçıldı. TIR'ın arkasında ilerleyen kamyonet ve bir otomobile demir borular çarptı. Otomobil demir boruların çarpması ile yan döndü. Borulardan birisi de kapalı kasa kamyonetin önüne saplandı. Aşağıya doğru kayan demir borular park halinde olan 3 araca daha hasar verdi.
Yan dönen otomobilin kadın sürücüsü araç içerisinde şoka girdi. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri hemen sokağa koştu ve otomobilin içerisinde hareketsiz duran kadını hemen dışarıya çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.