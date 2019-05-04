Kağıthane'de TIR'dan saçılan borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Kaza, Gürsel Mahallesinde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. 34 JNH 18 plakalı TIR'ın sürücüsü yokuş çıktığı sırada dorsede bulunan doğalgaz hattı boruları henüz bilinmeyen bir nedenle yola saçıldı. TIR'ın arkasında ilerleyen kamyonet ve bir otomobile demir borular çarptı. Otomobil demir boruların çarpması ile yan döndü. Borulardan birisi de kapalı kasa kamyonetin önüne saplandı. Aşağıya doğru kayan demir borular park halinde olan 3 araca daha hasar verdi.