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  3. 04 Mayıs 2019 14:43

Kağıthane'de TIR'dan saçılan borular caddeyi savaş alanına çevirdi

İstanbul Kağıthane'de yokuş yukarı çıkan TIR'daki doğalgaz hattı borularının yola savrulması sonucu 5 araç hasar gördü.

Kağıthane'de TIR'dan saçılan borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Kaza, Gürsel Mahallesinde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. 34 JNH 18 plakalı TIR'ın sürücüsü yokuş çıktığı sırada dorsede bulunan doğalgaz hattı boruları henüz bilinmeyen bir nedenle yola saçıldı. TIR'ın arkasında ilerleyen kamyonet ve bir otomobile demir borular çarptı. Otomobil demir boruların çarpması ile yan döndü. Borulardan birisi de kapalı kasa kamyonetin önüne saplandı. Aşağıya doğru kayan demir borular park halinde olan 3 araca daha hasar verdi.

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Kağıthane'de TIR'dan saçılan borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Yan dönen otomobilin kadın sürücüsü araç içerisinde şoka girdi. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri hemen sokağa koştu ve otomobilin içerisinde hareketsiz duran kadını hemen dışarıya çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Kağıthane'de TIR'dan saçılan borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü ve şoka giren kadın sürücüye müdahale etti.

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Kağıthane'de TIR'dan saçılan borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Güvenlik nedeniyle sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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