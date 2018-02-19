Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in son fotoğrafları ortaya çıktı

Davanın dosyasına hain gecede kayıtta olan güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerden derlenen bilirkişi raporu da girdi. Mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporuna eklenen fotoğraflar, 15 Temmuz gecesi ÖKK'de yaşananları gözler önüne serdi. Söz konusu görüntülerde şehit Halisdemir'in karargah içinde yürüdüğü görülürken, bir fotoğrafa da o gece "Darbeci Semih Terzi'yi vur" emrini veren dönemin ÖKK Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile telefon görüşmesi yansıyor.

