  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kahraman Mehmetçik eksi 40 derecede vatan nöbetinde

Kahraman Mehmetçik eksi 40 derecede vatan nöbetinde

Bölücü terör örgütünün yıllarca yuvalanmaya çalıştığı bu dağlarda, Mehmetçik 7/24 vatan nöbetinde. Zorlu kış şartlarında görev yapan Türk askeri, bölgede kuş uçurtmuyor.

Kahraman Mehmetçik eksi 40 derecede vatan nöbetinde - Resim: 1

Ne dondurucu soğuk, ne de metrelerce kar Mehmetçik`in vatan savunmasına engel. 

1 / 21
Kahraman Mehmetçik eksi 40 derecede vatan nöbetinde - Resim: 2

Hakkari Yüksekova`daki Ortatepe Üs bölgesinde Mehmetçik, en zorlu şartlarda vatan nöbetini titizlikle yürütüyor. 

2 / 21
Kahraman Mehmetçik eksi 40 derecede vatan nöbetinde - Resim: 3

Üs bölgesi, yılın büyük bir kısmını karlar altında geçiriyor. 

3 / 21
Kahraman Mehmetçik eksi 40 derecede vatan nöbetinde - Resim: 4

Mehmetçik, üs bölgesine ulaşmak için bile zorlu bir mücadele veriyor. 

4 / 21