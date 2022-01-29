Kahraman Mehmetçik eksi 40 derecede vatan nöbetinde
Bölücü terör örgütünün yıllarca yuvalanmaya çalıştığı bu dağlarda, Mehmetçik 7/24 vatan nöbetinde. Zorlu kış şartlarında görev yapan Türk askeri, bölgede kuş uçurtmuyor.
Ne dondurucu soğuk, ne de metrelerce kar Mehmetçik`in vatan savunmasına engel.
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Hakkari Yüksekova`daki Ortatepe Üs bölgesinde Mehmetçik, en zorlu şartlarda vatan nöbetini titizlikle yürütüyor.
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Üs bölgesi, yılın büyük bir kısmını karlar altında geçiriyor.
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Mehmetçik, üs bölgesine ulaşmak için bile zorlu bir mücadele veriyor.
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