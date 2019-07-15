Kahraman Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci generali öldürüp, kalkışmanın seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını çok sayıda kişi ziyaret etti.