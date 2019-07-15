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  3. 15 Temmuz 2019 16:19

Kahraman Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

FETÖ'nün hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarı, ziyaretçi akınına uğradı.

Kahraman Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci generali öldürüp, kalkışmanın seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını çok sayıda kişi ziyaret etti.

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Kahraman Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sembol kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'n Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı ziyaretçi akınına uğradı.

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Kahraman Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren, kendisi de şehit edilen Ömer Halisdemir, mezarı başında anıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, Ömer Halisdemir’in mezarı başında dua etti, karanfiller bıraktı.

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Kahraman Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

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