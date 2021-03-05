Kahramanlar için Elazığ'da tören

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopter dün 14.25’te irtibat kesildikten sonra düştü. 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralı. Şehit askerler arasında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da var. Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.