Kahramanlar için Elazığ'da tören
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit 11 askerimiz şehit oldu. Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için Elazığ'da uğurlama töreni yapıldı. Tören sırasında şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopter dün 14.25’te irtibat kesildikten sonra düştü. 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralı. Şehit askerler arasında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da var. Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için Elazığ'da uğurlama töreni yapıldı.
Ambulanslarla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Selami Aydın'ın okuduğu dua ve helallik alınmasının ardından şehitlerin cenazeleri yapılacak devlet töreni için askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.