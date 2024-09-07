Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı
Türkiye yeni güne Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle uyanırken uzman isimlerden depreme ilişkin açıklamalar geldi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 09.31’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Hatay gibi çevre illerden de hissedildi.
BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI
6 Şubat felaketini yaşandığı bölgede meydana gelen bu deprem, bölgede yaşayan vatandaşların panik yaşamasına neden oldu.
Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Peki bu deprem ne anlama geliyor?
6 ŞUBAT DEPREMİNİN ARTÇISI
İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, söz konusu depremin 6 Şubat depreminin bir artçısı olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
Sözbilir, “Depremin dış merkez yerine baktığımız zaman, 6 Şubat 2023 Pazarcık depreminde ilk kırılmanın yaşandığı Narlı güneyine karşılık geliyor. Burası aynı zamanda Ölüdeniz Fayı’na ait Sakçagöz Fayı’nın kuzey ucu. Ölüdeniz Fayı’nın Türkiye sınırları içindeki kolları güneye doğru Sakçagöz Fayı, Yesemek Fayı ve Hacıpaşa Fayı şeklinde devam ediyor. Daha güneyde Suriye, Lübnan, İsrail gibi ülkelerden geçerek 1000 kilometre uzunluğa kadar ulaşıyor.” diye konuştu.