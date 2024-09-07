Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı

BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI



6 Şubat felaketini yaşandığı bölgede meydana gelen bu deprem, bölgede yaşayan vatandaşların panik yaşamasına neden oldu.

Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Peki bu deprem ne anlama geliyor?