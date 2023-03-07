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Kahramanmaraş'ın gizli cenneti Yeşilgöz'ün son hali üzdü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöz obruğunda deprem sonrası suyun rengi değişti.

Kahramanmaraş'ın gizli cenneti Yeşilgöz'ün son hali üzdü - Resim: 1

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Tekir Mahallesindeki Yeşilgöz obruğundaki su önce tamamen kurudu. Günler sonra su seviyesi eski konumuna gelirken, suyun rengi de değişti. 

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Kahramanmaraş'ın gizli cenneti Yeşilgöz'ün son hali üzdü - Resim: 2

Daha önce turkuaz rengini andıran görüntüsü ile dikkat çeken Yeşilgöz'ün suyu deprem sonrası kahve rengi oldu. 

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Kahramanmaraş'ın gizli cenneti Yeşilgöz'ün son hali üzdü - Resim: 3

Çamurlu suyu andıran Yeşilgöz'ün son durumu kameralara yansıdı.

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Kahramanmaraş'ın gizli cenneti Yeşilgöz'ün son hali üzdü - Resim: 4

Her mevsim soğuk suyu, eşsiz manzarası ve göz alıcı güzelliği ile Kahramanmaraş'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan Yeşilgöz, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyordu.

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